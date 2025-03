Affaire Squarcini : le grand-flic qui se vendait aux milliardaires - Retour sur un scandale d’état

Le 7 mars 2025, Bernard Squarcini ancien patron des services secrets français, très proche de Nicolas Sarkozy, est condamné à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour avoir mis les forces de l’état au profit d’intérêts privés et notamment de ceux du français le plus riche du monde : Bernard Arnault. Une affaire judiciaire qui nous fait plonger sans détour non seulement dans la porosité entre le grand banditisme corse et les services secrets, mais aussi et surtout dans l’utilisation de la puissance policière au profit privé de grands patrons. Un rapprochement qui est la cause et la conséquences d’un pantouflage malsain où d’anciens policiers utilisent leurs réseaux « dans la maison » pour vendre aux puissants, des renseignements couverts par le secret. Huit personnes ont été condamnées dans cette affaire. Six sont d’anciens policiers dont notamment l’ancien patron de la police judiciaire parisienne ou encore, un ancien commissaire de l’IGPN, la police des polices. Le Média vous fait plonger dans l’affaire Squarcini, l’une des plus grandes affaires mettant en cause un ancien patron des services secret français. Une affaire où l’intérêt général s’efface devant l’intérêt privée et la puissance de l’argent.