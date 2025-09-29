Ce rapport choc qui met à mal le medef et la politique Lecornu-Macron

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les grandes entreprises qui portent l’emploi en France. Selon une récente étude de l’INSEE, entre 2012 et 2022, ce sont les microentreprises, les PME et les ETI qui ont été les moteurs de la création d’emplois : respectivement +870 000, +654 800 et +346 300 postes salariés. En parallèle, les grandes entreprises en ont… supprimé 173 400. Paradoxe ? Pas tant que ça. Si les grands groupes voient leurs effectifs progresser, c’est surtout par rachats et fusions, en absorbant les petites structures qui, elles, créent les postes. Bref, les géants grossissent sans créer. À l’inverse, les territoires hors métropoles enregistrent les plus fortes suppressions nettes, signe d’un déséquilibre croissant. Thomas Porcher rappelle que les très grandes entreprises, minimes par leur nombre, bénéficient le plus (en volume) des aides publiques aux entreprises. L’économiste évoque les politiques menées qui ont enrichi les grandes entreprises mais n’ont pas créé d’emplois : CICE, baisse des impôts sur les sociétés ou de production, réforme du marché du travail… “La politique de l’offre est inefficace”, sauf pour faire gonfler les dividendes. Alors quand le MEDEF bat le pavé pour protester contre une fiscalité jugée trop lourde, la pilule passe mal chez certains syndicats, qui dénoncent une mobilisation « indécente ». Le gouvernement, lui, promet rigueur sans austérité : 6 milliards d’économies sur les dépenses de l’État, mais aussi des hausses ciblées sur la santé et les retraites. Pas de retour de l’ISF, ni de taxe Zucman. Du “en même temps” macroniste, qui nécessite une réelle rupture économique. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !

