Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Grève, Lecornu, budget : pourquoi cela ne peut plus durer ! L’avertissement de Thomas Porcher
La colère gronde en France. Jeudi 18 septembre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté partout en France. Une mobilisation sans mot d’ordre unique, mais portée par un ras-le-bol général. Austérité, salaires, retraites, services publics, inégalités… Thomas Porcher revient sur les réformes économiques difficiles qui ont amené à ce que les français subissent une violence économique majeure. Dans la rue, sur les piquets de grève ou les blocages, la mobilisation était massive, comme un écho à la réforme des retraites de 2023. Dans les cortèges, la colère est palpable. Une infirmière dénonçait “les efforts toujours demandés aux mêmes, pendant que d'autres s’enrichissent”. Une critique partagée par beaucoup, qui pointent la répartition inégalitaire des richesses, mais aussi ses conséquences : racisme, lgbtphobies, précarité. Face à cette contestation, le gouvernement reste obtu.
Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !