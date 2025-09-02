Dette, 10 septembre, budget : Thomas Porcher débunke les nombreux mensonges de Bayrou

Alors que le vote de confiance approche, François Bayrou — toujours Premier ministre, pour l’instant — a multiplié les passages médias pour défendre un budget d’austérité. Dimanche 31 août, sur un plateau commun CNEWS-BFM-LCI-Franceinfo, le locataire de Matignon a martelé un discours de rigueur : trop de dette, trop de dépenses, trop d’impôts. Une comparaison “stupide” entre budget de l’État et dettes de ménage a servi de point de départ, décrit Thomas Porcher. L’économiste relativise le danger autour de la dette et dépeint des “mensonges” et “approximations” par François Bayrou.

Objectif assumé : 44 milliards d’économies pour revenir à 3 % de déficit d’ici 2029. Mais à force d’insister sur la “responsabilité” des parlementaires, Bayrou retourne l’argument : ne pas voter la confiance serait “irresponsable”. Le gouvernement, lui, ne serait responsable de rien, puisque “ce sont les Français qui dépensent”. Des arguments que Thomas Porcher dénonce fermement : c’est la politique de l’offre, et la politique libérale et néolibérale au pouvoir depuis des années qui nous amènent à ce résultat.

Sur la jeunesse, le Premier Ministre appelle les retraités aisés à la solidarité, tout en restant flou sur la justice fiscale. Rien sur la répartition des richesses, rejet de la taxe Zucman, et refus de peser davantage sur les plus riches. Un moment interpellant : l’Observatoire de l’immigration cité comme source, alors que think tank du milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin. L’immigration a un coût quasi nul selon plusieurs études donc l’OCDE. Bayrou, jusqu’au bout, reste fidèle à sa ligne : rigueur, modération... et flou stratégique. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !