211 milliards ne suffisent pas : les patrons et le Medef veulent manifester

Patrick Martin, président du Medef, se rêve en chef de guerre face à l’impôt. Il annonce une mobilisation chic et choc : pas de manif dans la rue, mais un grand meeting avec champagne et écrans géants. Une stratégie directement inspirée de l’ancêtre du Medef qui, en 1982, organisait déjà les « États généraux des entreprises » pour dénoncer Mitterrand et ses nationalisations. À l’époque comme aujourd’hui, le discours ne change pas : trop d’impôts, trop de charges, trop d’État. En échange d’allègements, les patrons promettaient des centaines de milliers d’embauches… jamais tenues. Quarante ans plus tard, les Bernard Arnault et autres grandes fortunes engrangent toujours des dividendes colossaux, arrosés d’aides publiques colossales (211 milliards en 2024). Pendant ce temps, les petites entreprises, loin des logiques de rente, n’ont pas les mêmes préoccupations, comme le rappelle Eric Coquerel. Et les salariés ? Ils doivent se battre pour ne pas perdre leurs droits, sacrifiant salaires et parfois leur sécurité dans la rue. Le 18 septembre, l’intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation. Parce que si les patrons font la pluie et le beau temps auprès de Macron, les travailleurs, eux, n’ont que la rue pour se faire entendre.