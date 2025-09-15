L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Austérité, Passage en force : ce que préparent Lecornu et Macron

Dans cet épisode de L’Instant Porcher, Lisa Lap et Thomas Porcher reviennent sur la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, successeur de Bayrou. Entre discrétion affichée et gestion des tensions sociales à venir, Lecornu tente de ménager à la fois la rue et le patronat. Mais au fond, la ligne politique ne change pas : même cap, mêmes recettes, même idéologie libérale et une tentative de passage en force de la part d'Emmanuel Macron. Au menu : pas de suppression de jours fériés, mais aussi bras de fer fiscal. La taxe Zucman, réclamée par le PS pour épargner une motion de censure, divise. Thomas Porcher démonte les idées reçues sur l'imposition des riches, notamment le patrimoine professionnel. L'économiste évoque aussi les intérêts et jeux de siège à l'Assemblée, se questionnant sur l'attitude des socialistes. Le patronat, par la voix du Medef, monte au créneau contre toute hausse d’impôt, menaçant de se mobiliser. Lisa et Thomas questionnent aussi l’efficacité de ces agences de notation comme Fitch, qui a abaissé la note de la France.

