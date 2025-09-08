Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Chute de Bayrou : le PS et le RN ont-ils la solution ?
Le macronisme semble à bout de souffle. Alors que le bloc central s’effrite, les forces politiques affûtent leurs visions économiques pour « l’après ». Le PS mise sur une hausse des recettes (la taxation des plus riches et grandes entreprises) plutôt qu’une austérité pesant sur les classes moyennes et populaire. Leur contre-budget propose notamment une taxe Zucman sur les ultra-riches, une refonte de la fiscalité des dividendes et un prélèvement sur les grandes successions. Face à cette vision redistributive, le bloc libéral s’inquiète pour la compétitivité. Même son de cloche chez Jordan Bardella, qui cible immigration, écologie et bureaucratie, tout en promettant un « choc fiscal » favorable aux entreprises. Une ligne très proche de celle du macronisme. Alors, le PS peut-il vraiment rompre avec le libéralisme qu’il a autrefois incarné ? Le patronat, lui, semble se tourner sans complexe vers un RN pour protéger ses intérêts économiques. Pendant ce temps, les vraies fractures – de classe plus que de génération – peinent à s’imposer dans le débat public.
Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !