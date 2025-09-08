L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Déjà 10 000 récoltés
Je fais un don

L'instant Porcher

L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Partager

Chute de Bayrou : le PS et le RN ont-ils la solution ?

Le macronisme semble à bout de souffle. Alors que le bloc central s’effrite, les forces politiques affûtent leurs visions économiques pour « l’après ». Le PS mise sur une hausse des recettes (la taxation des plus riches et grandes entreprises) plutôt qu’une austérité pesant sur les classes moyennes et populaire. Leur contre-budget propose notamment une taxe Zucman sur les ultra-riches, une refonte de la fiscalité des dividendes et un prélèvement sur les grandes successions. Face à cette vision redistributive, le bloc libéral s’inquiète pour la compétitivité. Même son de cloche chez Jordan Bardella, qui cible immigration, écologie et bureaucratie, tout en promettant un « choc fiscal » favorable aux entreprises. Une ligne très proche de celle du macronisme. Alors, le PS peut-il vraiment rompre avec le libéralisme qu’il a autrefois incarné ? Le patronat, lui, semble se tourner sans complexe vers un RN pour protéger ses intérêts économiques. Pendant ce temps, les vraies fractures – de classe plus que de génération – peinent à s’imposer dans le débat public.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !

L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !