Argentine : les libertariens nous envoient-ils dans le mur ?

Le "miracle Milei" tant attendu par les néo-libéraux est sur le point de tourner au vinaigre. La presse, y compris en France, n’a pourtant eu de cesse de l'encenser : “le marché de l’immobilier repart”, “l’inflation redescend”, “le taux de pauvreté est en baisse”. Tous fiers qu'ils étaient de répéter à l'envie : "la privatisation, ça marche !"

Sauf qu’aujourd’hui l’Argentine de Javier Milei est passée à une aide américaine de la crise monétaire. Le peso dévisse, la Bourse aussi et les réserves de dollars s’épuisent. Les investisseurs ont de leur côté été refroidis par les récent revers électoraux du clan du président argentin. C'est l’intervention "providentielle" de “l’ami” Donald Trump qui a sauvé le soldat Milei. Le FMI est aussi passé par là, prêtant 20 milliards de dollars, toujours grâce à l'appui de Washington. Javier Milei et l'Argentine sont donc pour le moment “sauvés”. Mais à quel prix ? Pour parler de tout ça, Irving Magi a reçu la sociologue Maricel Rodriguez Blanco.