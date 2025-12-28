Brouillards toxiques : contre-enquête sur une histoire de déni | Alexis Zimmer, Julien Théry

L'histoire environnementale fait l'objet de ce nouvel épisode de La Grande H., dont l'invité est Alexis Zimmer, biologiste et philosophe, Professeur à l'Université de Liège, pour son livre intitulé Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930, contre enquête (éditions Amsterdam).

Pendant les cinq premiers jours de décembre 1930, un brouillard très épais s'est installé dans la vallée de la Meuse, un peu à l'ouest de la ville de Liège. La population et les animaux en ont été très gravement affectés ; plus d'une soixantaine de morts ont été immédiatement enregistrées. Les autorités sanitaires concluent d'abord à des "causes naturelles", à une fragilité particulière des victimes... mais s'impose bientôt, à l'issue d'une expertise judiciaire, l'évidence d'une mise en cause des très nombreuses usines de la région (l'une des plus industrialisées d'Europe), avec leur consommation massive de charbon et leurs émanations souffrées.

Dans cette conversation avec Julien Théry, Alexis Zimmer replace son travail dans le contexte du courant d'études actuel sur l'anthropocène (ou plutôt, selon Jason Moore, capitalocène), centré sur la façon dont l'activité humaine (et en particulier l'économie capitaliste extractiviste) affecte de plus en plus profondément les conditions environnementales depuis le XVIIIe siècle. Il souligne qu'il a voulu faire l'histoire non pas d'un événement, mais, à partir des faits survenus en décembre 1930, d'un processus historique global qui a créé les conditions de possibilité d'une telle crise sanitaire.

En se référant à la réflexion de la philosophe Isabelle Stengers et au livre récent de Max Liboiron, Polluer, c'est coloniser (éd. Amsterdam), Alexis Zimmer montre que de tels désastres ne sont possibles que dans un dispositif savoirs/pouvoirs marqué par l'hégémonie d'une science "objective" totalement détachée de la vie et des perceptions des populations, dont l'autorité permet la mise en exploitation de la nature et des humains au bénéfice d'intérêts dominants.

Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry.