Bourgeois gaze : comment ils déforment le cinéma

Quand on parle de cinéma français, certains aiment dire que c’est un cinéma populaire, engagé, proche du réel. Mais derrière cette image, on peut se demander depuis quel regard ces histoires sont-elles racontées ?

Dans Bourgeois Gaze, la domination de classe au cinéma, Rob Grams analyse la manière dont le cinéma français est structuré par un regard bourgeois…un regard socialement dominant, qui se présente comme neutre et universel, mais qui façonne en profondeur la manière dont les classes populaires sont montrées, racontées, parfois caricaturées, souvent invisibilisées. Dans ce nouveau numéro d’OSAP on va essayer de comprendre quel est ce regard bourgeois, ce bourgeois gaze ?