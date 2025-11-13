Boualem Sansal libéré par l’Algérie : Retailleau et la diplomatie française humiliés

Sale période pour Bruno Retailleau. Plus de ministère, des troupes LR en débandade, et maintenant le dossier Boualem Sansal qui lui revient en pleine poire. L’écrivain de 81 ans, malade du cancer, a été libéré par Alger… grâce à la diplomatie allemande. Oui, allemande. Celle qui, en trois jours, a obtenu ce que la France n’a pas réussi en un an.

Pendant des mois, Paris a échoué à obtenir sa libération, plombée par la stratégie belliqueuse de Retailleau, alors ministre de l’Intérieur, qui a voulu transformer cette affaire en démonstration de force. Résultat : rupture diplomatique, expulsion de diplomates, et blocage total. Depuis son départ, les signaux d’apaisement se multiplient. Même ses successeurs reconnaissent que la “méthode brutale” ne mène à rien. L’affaire Sansal agit comme un miroir : chaque fois que la droite dure ou l’extrême droite s’impose dans le discours, la France retombe dans ses vieux réflexes coloniaux, et perd en crédibilité. Retailleau voulait incarner la fermeté. Il n’a réussi qu’à isoler le pays. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.