Bientôt maire du Havre ? Médine, "rappeur normal et normand", dans le fauteuil du Média

Médine prend place dans Le Fauteuil, la nouvelle émission d'entretien du Média.

Rappeur originaire du Havre, artiste à la plume incisive, il revient sur plus de vingt ans de carrière, son identité, ses combats et sa capacité à se réinventer sans cesse. Il parle de son rap, de son rapport à la scène et à l’écriture, de ses choix artistiques et de la manière dont il transforme critiques et polémiques en matière créative.

Médine évoque aussi sa vision de la société, de la politique et de l'engagement des artistes, mêlant humour, lucidité et réflexions personnelles. Il livre sa vision du monde, évoque ses origines, sa famille et son quotidien, donnant un aperçu de l’homme "normal et normand" derrière la légende d'artiste.

