Lecornu au cœur des critiques | Femmes en lutte, récits nécessaires

Au sommaire de cette édition :

Il y a quelques jours, l’équipe évoquait les liens entre le Rassemblement national et certains grands patrons. Aujourd’hui, c’est Sébastien Lecornu qui se retrouve au cœur de révélations. Pas de coups de fil ni de dîners, mais… des vacances passées chez l’un d’entre eux.

À l’international, la rédaction explique comment le plan de paix pour Gaza, impulsé par Donald Trump et adopté par l’ONU, ne répond pas aux besoins des civils gazaouis, selon de nombreux observateurs.

Cette édition est également consacrée aux femmes. Dans un premier temps, Sarah Duhieux, journaliste au Média, présente un ouvrage pas comme les autres : un recueil de lettres écrites par des femmes cherchant à avorter à une époque où l’IVG était illégale en France. Des témoignages bouleversants, qui la touchent profondément.

En seconde partie, l’émission reçoit Ana Margarita, militante féministe et journaliste. Elle suit de près le procès dit de Mazan, dans lequel Gisèle Pellicot est violée par des dizaines d’hommes, contactés par son mari qui l’a droguée. De cette affaire, Ana Margarita tire un livre — non pas sur la procédure judiciaire, mais sur la manière dont ce procès résonne en elle. Son ouvrage s’intitule « Pour que la honte change de camp ».