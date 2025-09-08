Bayrou out ! Bientôt la fin de la macronie ?

Le verdict est tombé, le gouvernement Bayrou aussi : 194 voix pour, 364 contre. Jamais, sous la Ve République, un Premier ministre n’avait été désavoué de cette façon. Mais que va faire Macron ?

Depuis le 25 août et l’annonce de son vote de confiance, François Bayrou tentait désespérément de sauver son gouvernement. Ce soir, le verdict est tombé : 194 voix pour, 364 contre. Jamais, sous la Ve République, un Premier ministre n’avait été désavoué de cette façon. Bayrou a déjà annoncé qu’il remettra sa démission à Emmanuel Macron dès demain. Ses appels à « l’unité » et à la « lucidité », ses discours alarmistes sur la dette, n’ont pas masqué l’essentiel : l’échec d’un pouvoir usé, isolé, incapable d’entendre la colère sociale ou de répondre aux urgences écologiques et démocratiques. Dans l’hémicycle, la majorité sort divisée ; dans la rue, des rassemblements populaires saluent la fin d’un gouvernement qui gouvernait contre le peuple. Désormais, Macron est acculé. Remaniement, dissolution, bricolage institutionnel : aucune de ces options ne peut effacer la sanction politique infligée ce soir. La chute de Bayrou n’est pas un simple accident parlementaire, mais un signal clair : la France refuse de continuer à subir un quinquennat au service des puissants.

