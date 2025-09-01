Bayrou bientôt out, Macron bloque toujours le pays

Bayrou fait ses cartons, Macron tente de garder la face, et la France se prépare à bloquer le 10 septembre… La rentrée politique 2025 démarre sous haute tension. Depuis juillet, Bayrou a imposé un plan austéritaire de 40 milliards sabrant dans les services publics et les acquis sociaux, n'épargnant que l’armée et les plus riches. Les syndicats et oppositions s’y opposent, et Bayrou, pris au piège, annonce un vote de confiance pour le 8 septembre, jouant la carte du “ça sera moi ou le chaos”. À 74 ans, cumulant mandats et ambitions politiques, il veut sortir par la grande porte. Depuis cet été, il multiplie les vidéos et interventions, mais peine à convaincre.

Pendant ce temps, Macron, initialement concentré sur la politique internationale, voit ses plans partir en fumée et se retrouve contraint de reprendre la main sur un terrain où il n’a plus de marge de manœuvre. La gauche tente de reprendre la main, mais peine à s'unir réellement, le RN se prépare à frapper. Tout indique que Bayrou va partir mais le vrai blocage, lui, restera : Macron, qui en juillet 2024 a refusé de respecter le choix des urnes et d’accepter la gauche au gouvernement, est devenu le véritable obstacle à la stabilité.