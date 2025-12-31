2025 : Retour sur une année de propagande et de dérapages médiatiques (avec Pascal Boniface, Le Fou Allié et Chez Lex)

À événement exceptionnel, plateau exceptionnel. Pour cette dernière chronique de l’année 2025 de « L’oeil de MouMou », Amira et Mourad ont reçu non pas un, ni deux, mais trois invités de prestige : .

À événement exceptionnel, plateau exceptionnel. Pour cette dernière chronique de l’année 2025 de « L’oeil de MouMou », Amira et Mourad ont reçu non pas un, ni deux, mais trois invités de prestige. Tout d’abord Stéphane, alias Le Fou allié qui est venu en plateau commenter ses Top et ses Flop de l’année passée. Parmi eux, Sarkozy et Bayrou ont eu une place de choix. Le Youtuber est également revenu sur sa présence sur le plateau du Média TV, mais aussi sur l’interdiction de La Jeune garde, une provocation ouvertement anachronique. Puis, ce fût au tour du géopolitologue Pascal Boniface (IRIS) de partager sa vision d’une année médiatique marquée par la dérive des chaînes et antennes concernant le conflit qui continue de voir périr les civils par milliers au Moyen-Orient. Enfin, ce fût au tour d’Amira et de Mourad de présenter leurs trophées. L’un a été décerné à l’initiative inique de France info qui avait cru bon consacrer une chronique aux atouts touristiques de Gaza (Gaza Riviera) et les deux autres au rapprochement hasardeux fait sur le plateau de CNews, entre l’assassinat du petit Grégory et la fantasme des migrants sous OQTF tous tueurs et violeurs pas nature. La chronique s’est déroulée dans une ambiance festive, fêtes de fin d’année oblige.

Toute l’équipe de « L’oeil de MouMou » vous souhaite de belles fêtes et une belle et heureuse année 2026 !

