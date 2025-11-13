Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

197 postes menacés de suppression : les salariés de JTEKT en sursis

Dans le Journal des luttes, nous revenons aujourd’hui sur le cas d’une entreprise dont on vous avez parlé il y a 4 mois. Il s’agit de Jtekt, un équipementier automobile. Avec nous Abdelafide Yousfi, délégué CGT chez JTEKT, pour faire le point sur une situation qui inquiète sérieusement les salariés, après l’annonce de suppressions d’emploi et la perspective d’une cession de tout ou partie des activités européennes de JTEKT.. Nous allons tenter de comprendre : où en sont aujourd’hui les négociations, quelles garanties sont offertes aux salariés, quels scénarios se dessinent et quelles mobilisations la CGT envisage.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !