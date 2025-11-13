Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
197 postes menacés de suppression : les salariés de JTEKT en sursis
Dans le Journal des luttes, nous revenons aujourd’hui sur le cas d’une entreprise dont on vous avez parlé il y a 4 mois. Il s’agit de Jtekt, un équipementier automobile. Avec nous Abdelafide Yousfi, délégué CGT chez JTEKT, pour faire le point sur une situation qui inquiète sérieusement les salariés, après l’annonce de suppressions d’emploi et la perspective d’une cession de tout ou partie des activités européennes de JTEKT.. Nous allons tenter de comprendre : où en sont aujourd’hui les négociations, quelles garanties sont offertes aux salariés, quels scénarios se dessinent et quelles mobilisations la CGT envisage.