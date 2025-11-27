Je fais un don

Le Journal des Luttes

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Partager

Crise de la métalurgie : des emplois en danger dans le Calvados

En Normandie, la situation de la métallurgie devient critique. Le Calvados voit se multiplier les restructurations, les suppressions d’emplois, et même des fermetures pures et simples : Inteva, Valeo, Tokheim, Batimétal, Bosch… Ce sont des centaines de salariés laissés sur le carreau et un savoir-faire industriel qui disparaît au nom, selon la CGT, de la rentabilité immédiate. Face à cette hémorragie, la CGT Métallurgie du Calvados appelle à un rassemblement ce 28 novembre devant l’UIMM ( Union des Industries et Métiers de la Métallurgie ), pour alerter, exiger des engagements concrets.  Et dans l’actualité nationale, un autre dossier brûlant : la niche parlementaire de La France Insoumise qui demande la  nationalisation d’ArcelorMittal. Pour en parler avec nous, Denis Bréant, de la CGT du Calvados

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !