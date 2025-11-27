Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Crise de la métalurgie : des emplois en danger dans le Calvados
En Normandie, la situation de la métallurgie devient critique. Le Calvados voit se multiplier les restructurations, les suppressions d’emplois, et même des fermetures pures et simples : Inteva, Valeo, Tokheim, Batimétal, Bosch… Ce sont des centaines de salariés laissés sur le carreau et un savoir-faire industriel qui disparaît au nom, selon la CGT, de la rentabilité immédiate. Face à cette hémorragie, la CGT Métallurgie du Calvados appelle à un rassemblement ce 28 novembre devant l’UIMM ( Union des Industries et Métiers de la Métallurgie ), pour alerter, exiger des engagements concrets. Et dans l’actualité nationale, un autre dossier brûlant : la niche parlementaire de La France Insoumise qui demande la nationalisation d’ArcelorMittal. Pour en parler avec nous, Denis Bréant, de la CGT du Calvados