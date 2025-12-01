Faut-il nationaliser ArcelorMittal comme le proposent Mélenchon et la CGT ?

Les députés français ont voté la nationalisation des activités françaises d’ArcelorMittal, le géant mondial de l’acier, ce jeudi 27 novembre. Cette décision intervient après l'annonce par le groupe de la suppression de 600 emplois dans le Nord, une première étape d’un plan de licenciements. Le texte a été adopté lors de la niche parlementaire de La France Insoumise (LFI), soutenue par la gauche, tandis que le Rassemblement National (RN) s’est abstenu et que les députés macronistes, peu présents, ont voté contre.

Ce projet doit encore passer au Sénat, et va se heurter à plusieurs obstacles. Le gouvernement, par la voix du ministre Roland Lescure, rejette cette nationalisation, la qualifiant de "réponse populiste" à un “problème structurel”. De son côté, la CGT dénonce une perte de patrimoine industriel, rappelant que la famille Mittal a réalisé une OPA hostile, mettant en péril les emplois.

Ce débat sur ArcelorMittal remet en question la vague de privatisations des années 2000, qui a largement ouvert les portes à des groupes privés sur des secteurs stratégiques. Si certains libéraux soulignent la concurrence internationale et la nécessité de décarboner l’industrie de l’acier, Thomas Porcher rappelle les enjeux d’avoir des entreprises publiques stratégiques, avec un plan. Lisa Lap et l’économiste rappellent que les entreprises privées sont “sous perfusion” de l’État et, finalement, peuvent coûter plus chères qu’elles ne rapportent sur le long terme. “On privatise les gains, on socialise les pertes”.

Pendant ce temps, le RN, bien que critique, reste prudent voire même timide, prônant une intervention de l'État au capital plutôt qu’une nationalisation pure. Nous avons posé nos questions au Palais Bourbon. Cette divergence de visions reflète un écart idéologique sur le rôle de l’État dans l'économie, alors que la question du maintien d’emplois et de la souveraineté industrielle demeure cruciale.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !