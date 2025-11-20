Verrerie du Languedoc : une fermeture qui supprime 164 emplois

Dans ce 153e numéro du Journal des Luttes, nous revenons sur l’ouverture du salon Milipol à Villepinte, où plusieurs collectifs se sont mobilisés pour dénoncer la présence d’entreprises israéliennes en pleine guerre sur le territoire palestinien.

L’émission s’attarde sur les événements graves survenus à Lorient, où six membres du groupuscule néonazi La Digue ont agressé des étudiants et militants de gauche qui tentaient de recouvrir un tag nationaliste. Neuf personnes ont été blessées. Damien Girard, député écologiste de la 5e circonscription du Morbihan, alerte sur la montée de ce groupe dans la région, dénonce une « violence sans nom » et appelle une nouvelle fois à sa dissolution. Il rappelle que cette attaque s’inscrit dans une tendance nationale de libération de la parole d’extrême droite et d’augmentation des passages à l’acte. Trois suspects ont été interpellés, plusieurs plaintes ont été déposées et l’affaire suit son cours.

Dans l’agenda, nous présentons le bilan 2024 des violences faites aux femmes, marqué par un féminicide ou une tentative toutes les sept heures, ainsi que la Journée du souvenir trans dans un contexte d’augmentation des agressions LGBTI+.

Enfin, notre entretien est consacré à la fermeture de la Verrerie du Languedoc. Avec Coralie Ghirardi, nous faisons le point sur les 164 emplois supprimés, les raisons avancées par la direction et les pistes envisagées pour maintenir l’activité.