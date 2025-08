Même avec la stratégie d’annoncer un budget en plein été, les contestations bouillonnent, grondent et se préparent pour la rentrée. On vous l’a expliqué la semaine dernière, François Bayrou a annoncé un budget pour 2026 très dur : austérité et durcissement des conditions de vie pour les précaires, malades, chômeurs, classes “moyennes”, services publics… en rejetant l’imposition des plus riches ou grandes entreprises (qui paient moins d’impôt en proportion que le reste de la population française).

Alors forcément tout ça, ça crée un ras le bol fiscal. Ces derniers jours et semaines ont vu naître le mouvement “c’est Nicolas qui paie” sur les réseaux”. Ce Nicolas est censé être un trentenaire, qui travaille, et qui se fait écraser par les impôts. Mais ne croyez pas à un mouvement révolutionnaire ou qui dénonce les inégalités non ; ce mouvement de droite et d’extrême droite veut défendre une figure du bon français qui travaille dont le fruit est volé par l’Etat, les prestations sociales et les étrangers. Ce mouvement tente de se réapproprier le combat sur la fiscalité, mais taper sur les retraites ou les dépenses ; ça permet encore une fois de ne pas parler taxation des plus riches/grandes entreprises qui ne participent pas autant que nous (proportionnellement) au pot commun.

Également, Thomas Porcher rappelle que ce “Nicolas” a hérité de tout un service public : écoles, santé, voirie, parcs… L’économiste pointe de gros angles morts factuels sur ce mouvement. En effet, Thomas Porcher rappelle les milliards de cadeaux aux entreprises et très riches depuis les quinquennats Macron, ce qui a réduit les recettes et donc creusé le déficit. Lisa Lap et Thomas Porcher déconstruisent le concept de réussite et de richesse… comme si leur argent ne venait pas de travailleurs qui créent de la valeur ajoutée et que l’Etat ne participait pas à les aider massivement (cf. les aides publiques aux entreprises).

Ce n’est pas la seule colère qui gronde autour du budget Bayrou, bien au contraire. Des mouvements type gilets jaunes ou encore la gauche est furax face à cette austérité dangereuse, inefficace et qui aura des conséquences concrètes pour les français. Nous sommes allés directement questionner le Premier Ministre sur le sujet, qui dit “ne pas entendre la critique” à notre micro.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !