Vous voulez revenir à l’Union Soviétique ?! Protectionnisme : la fin d'un tabou

Vendredi, l’Assemblée, grâce à une astucieuse initiative communiste, a pu obtenir une victoire symbolique contre le traité de libre-échange CETA, entre l’Union européenne et le Canada. Une petite victoire symbolique. Parce que la résolution est non contraingante et ne fait qu’inviter le gouvernement a faire ce qu’il aurait dû faire : soumettre la ratification du CETA au vote de l’Assemblée, après un rejet massif au Sénat en mars dernier. En plus de ce petit camouflet infligé au gouvernement, les communistes visaient un autre coup politique : mettre en avant la question des traités commerciaux et du protectionnisme, dix jours avant le scrutin. On va regarder ce qu’en disent les candidats. Ce qu’on mesure dans cette campagne, c’est le chemin parcouru sur le tabou du protectionnisme. Il y a encore 10-15 ans, quand on prononçait ce mot, on nous répondait : “URSS !” ou “Corée du Nord !”. Le protectionnisme est devenu sujet de débat politique et les candidats s’écharpent plutôt sur la dose de protectionnisme à introduire. La campagne fait avancer certaines idées dans le débat public, qui pourront être capitalisées pour lutter contre les autres accords de libre-échange.