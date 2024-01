Vœux de Macron, frappe à Beyrouth... Retour sur l'actu de ce début d'année

L’ombre d’un remaniement ministériel plâne au-dessus du gouvernement d’Elisabeth Borne. L’information n’a pas été rendue publique mais plusieurs médias s’en sont fait l’écho après les vœux prononcés par Emmanuel Macron. Le chef de l'état a tenu à remercier “tout particulièrement” les membres du gouvernement actuel et Elisabeth Borne pour leur travail de ces 18 mois. Des remerciements qui sonnent comme un adieu. Le président de la République tendra-t-il l’oreille à l’aile gauche, froissée par la loi immigration ou bien poursuivra-t-il le basculement à droite voire à l'extrême-droite ? Une extrême-droite qui continue d’être dangereusement courtisée. Vous avez été heurtés comme nous par les propos de Luc Ferry, ancien ministre de l’éducation qui a déclaré sur cnews que Marine Le Pen incarnait aujourd’hui une « droite populaire, nationaliste, républicaine. ». Elle ne serait " ni raciste, ni antisémite" toujours selon le philosophe. Nous sommes revenus sur ces propos qui semblent s'inscrire dans la stratégie du rapprochement, souhaité par l’idéologue Patrick Buisson, entre la droite et les thèses du Front-National. Puis nous avons conclu ce numéro par l’actualité internationale. Le 2 janvier dernier, Israël a frappé Beyrouth, capitale du Liban, pour la première fois depuis 2006. Au moins 6 personnes ont été tuées dans cette frappe, dont Salah El Arouri, un dirigeant du Hamas. Cette agression militaire sur le sol d’un pays non belligérant fait craindre une escalade mondiale. Israël cherche-t-il à faire de la région une zone de guerre ? La question se pose avec une acuité particulière depuis la double explosion qui a fait plus de 84 morts le 3 janvier en Iran près de la tombe du général Soleimani, assassiné par les USA il y a 4 ans. Daesh a depuis revendiqué l'attentat via la messagerie Telegram. On en discute avec nos chroniqueurs politiques, Paul Elek et Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté.