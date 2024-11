Trump de retour : la grande défaite des médias américains ?

Comment expliquer les mauvais calculs des médias aux sujets de l’élection présidentielle américaine ? Vu de France on a eu la perception que les médias américains étaient contre Trump majoritairement surtout les grands titres, et qu’ils n’ont pas vu venir ou surtout pas été capables d’empêcher sa victoire. Est-ce une faillite des médias américains ? les médias qui s’étaient engagés contre Trump et de manière générale la presse généraliste américaine va-t-elle entrer en résistance comme lors de son premier mandat ? Les audiences des chaînes pro démocrates et les abonnements des journaux pro démocrates vont-ils également repartir en hausse ? Ou bien c’est la lassitude qui va s’installer ? Puis nous allons revenir sur le danger potentiel de la présidence Trump qui s’annonce. A travers les nombreuses nominations pour former son projet politique qui semble se dessiner. Le cas Elon Musk notamment apporte beaucoup d’interrogations. Nommé par le républicain à la tête d’une « commission à l’efficacité gouvernementale », le fondateur de SpaceX et Tesla a promis de réduire la dépense publique fédérale de 2 000 milliards de dollars. Que peut on en attendre, les contre pouvoirs seront-ils capables de modérer son action, qu’est ce qui risque de changer en termes de politique étrangère ? Nouvel épisode de l’émission “Du côté de chez Sam”. Avec Chris dit Politicoboy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l’Amérique démocrate et animateur d’une newsletter sur Substack (https://politicoboy.substack.com)… “Du côté de chez Sam” revient, deux fois par mois, sur l’actualité aux Etats-Unis, mais également sur la façon dont les Etats-Unis regardent l’actualité dans le monde.