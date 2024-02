Risque de génocide : la france et l'Europe complices d'Israël ?

Dans un monde plus que jamais troublé, en proie aux ravages de la violence politique et du fait accompli militaire… dans un monde dont les instances de régulation sont quasiment toutes délégitimées, ouvrant la voie à la raison du plus fort, ou du plus susceptible de troubler la quiétude des prétendus forts, quelle peut être la partition de la France et de l’Europe ?

En 2019, Paris et Berlin mettaient en place l’alliance pour le multilatéralisme. Or qui dit multilatéralisme dit respect des instances judiciaires internationales par exemple : la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale ou la Cour de justice de l’Union européenne. Mais voilà que ce cadre théorique est mis à rude épreuve avec les avancées de la plainte lancée contre l’État d’Israël pour “génocide” devant la Cour internationale de justice. De ce sujet, et d’autres, notamment de la capacité de l’Union européenne à rassurer ses agriculteurs et de manière générale ses citoyens face à la mondialisation néolibérale. On en parle avec Bertrand Badie et Théophile Kouamouo dans ce nouveau numéro "Du Monde n'a pas de Centre".