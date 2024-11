Réforme des retraites : la macronie sabote encore la démocratie - NFP : le PS veut-il trahir ?

Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Nadiya Lazzouni :

Au sommaire de cette édition, le récap de l'actualité préparé ce soir par Aude Cazorla.

En première partie d’émission, nous accueillerons Nadia Sweeny, responsable du pôle enquête du Média. Nous ferons un point sur le procès de Bernard Squarcini, l’ancien chef du renseignement intérieur soupçonné d’avoir mobilisé son réseau pour rendre des services à la multinationale LVMH. Nadia Sweeny a assisté à l’audience de ce jeudi 28 novembre au cours de laquelle le PDG de LVHM, Bernard Arnault, a été entendu. Il assure ignorer toute opération de surveillance entre 2013 et 2016 de François. Nadia Sweeny nous en dira plus.

Et comme chaque jeudi, nous vous proposons un débat. Pour ce nouveau numéro du fond de l’info, notre chroniqueur régulier, Mathieu Slama, fera face à Anasse Kazib, syndicaliste SudRail et militant à Révolution Permanente. Nous évoquerons deux sujets d’actualité : d’abord la proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites présentée par la France Insoumise et qui est examinée aujourd’hui dans le cadre de leur niche parlementaire. La gauche et le Rassemblement national ont annoncé voter le texte mais les 1000 amendements déjà déposés risquent de compromettre l’issue du vote. La cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot, dénonce une véritable campagne d’obstruction des macronistes à leur niche parlementaire. On parlera également de l’immunité de Benyamin Nétanyahou visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans le contexte de l’offensive à Gaza. Ce Mercredi 27 novembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé dans un communiqué que le Premier ministre israélien bénéficiait d’une «immunité» et qu’il ne serait pas arrêté en France s’il y venait. Une annonce qui a provoqué l’indignation de la gauche, d’experts et de défenseurs de droits humains. Est-ce une position qui est juridiquement tenable ? Rafaelle Maison, professeure agrégée de droit spécialisée en droit international à Paris Saclay se joindra à la discussion.

En deuxième partie de soirée, nous recevrons Michel Soudais, rédacteur en chef adjoint de Politis. Nous reviendrons sur le procès dits des assistants parlementaires du Front national qui s’est achevé hier. Un procès au terme duquel le parquet a requis une peine de cinq ans de prison dont deux fermes aménageables pour Marine Le Pen, mais aussi et surtout cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.