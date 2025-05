Seul contre tous ! Comment Bayrou s'est mis à dos les députés

Rien ne va plus entre François Bayrou et les parlementaires. Entre sa proposition de référendum sur le budget et des critiques qui passent mal, on souffle le chaud et le froid du côté du gouvernement et des députés. Nils Wilcke nous racontera les dessous de ces rapports toujours plus tendus. Le Premier ministre, déjà affaibli par le scandale Bétharram et sans majorité à l’Assemblée. Le Premier ministre a braqué les parlementaires avec sa proposition de référendum sur le budget. Bayrou a sorti cette proposition dans le journal d’extrême droite le JDD et annoncé la couleur, celle du sang pour les dépenses publiques: il faut « une baisse déterminée des dépenses », « par la simplification », « par une meilleure efficacité de l’État et de l’action publique en général », mais la solution n’est « pas dans de nouveaux impôts ». On parlera du sort du député LFI Andy Kerbrat qui continue de faire des remous chez les Insoumis. Andy Kerbrat , accusé d'avoir utilisé ses frais de mandats pour financer des achats de stupéfiants, accusations qu’il dément formellement. Le parlementaire a pourtant écopé d'une peine qui lui interdit de venir à l'Assemblée nationale pendant 15 jours et divise ses indemnités par deux. C’est la sanction de grade 4, la plus haute dans l’arsenal parlementaire. C’est aussi une punition symbolique infamante car priver un parlementaire de l’accès à l’Assemblée, c’est en quelque sorte lui interdire d’exercer son mandat. Mais la vraie interrogation, c’est le rôle de ses camarades LFI, qui ont voté avec leurs collègues du Bureau macronistes, de droite, etc. Nils Wilcke nous en dit plus dans ce nouveau numéro des Indiscrets.