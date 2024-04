Réforme de l'assurance-chômage : Macron et Attal veulent vous faire la peau

Le gouvernement a menti sur les prévisions de croissance et de déficit public, il faut que quelqu’un passe à la caisse : ce sera le monde du travail et les services publics. Cela fait des semaines qu’ils font leur numéro sur la dette, la faillite, et en lançant des appels à la responsabilité. Ils tapent dans différents postes pour faire des économies, et ils ont les yeux qui brillent quand ils aperçoivent l’assurance-chômage.

Emmanuel Macron veut se servir des budgets sociaux pour compenser le déficit de l’Etat. Mais cela lui fournit surtout un moyen de faire passer des réformes plus structurelles. Loi Travail 2016, ordonnances Macron 2017, réforme des retraites 2023, multiples réformes de l’assurance-chômage, Macron poursuit un but précis : accroître la rentabilité du capital en lui offrant un travail le plus flexible possible, au coût le moins cher possible.

Ces réformes de l’assurance chômage, non seulement appauvrissent les gens concernés (les “sans-emploi”), mais sont aussi une attaque contre l’ensemble des salariés (les “en emploi”). C’est l’enjeu profond, la mission historique de Macron : massacrer par tous les moyens le statut salarial, dont le droit au chômage fait partie.