Pêche, pétrole, gaz : le Sénégal face aux multinationales et à l'Occident ?

Le nouveau pouvoir sénégalais parviendra-t-il à incarner une voie pacifique de renégociation des relations inégales entre l’Occident et les pays africains ? Saura-t-il incarner un souverainisme démocratique ? Aura-t-il vraiment la marge de manœuvre pour appliquer son panafricanisme de gauche, un programme qui se veut foncièrement redistributeur ?

Le lundi 22 avril, Bassirou Diomaye Faye recevait le président du Conseil européen Charles Michel et évoquait le délicat problème des accords de pêche entre son pays et l’Union européenne. Autre dossier chaud : celui de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Mais les experts disent que c’est un secteur qui a la culture du secret, et qui a la possibilité d’aller vers des tribunaux arbitraux internationaux qui ont déjà été implacables avec des pays d’Amérique latine.

Que peut une démocratie africaine face à la voracité des multinationales ? Débat avec les journalistes Fabrice Wuimo et Frank Toti, l’ancienne journaliste et conseillère en stratégie politique et de communication Geneviève Goëtzinger et l’ancien diplomate et consultant Laurent Bigot.