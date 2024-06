Panique à droite : Ciotti fait exploser les LR - Front Populaire : que disent les syndicats ?

Nous sommes jeudi 13 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Cyril Lemba.

Au sommaire aujourd’hui :

Le fond de l'info :

En première partie, dans le fond de l’info, nous reviendrons sur le clash entre Ciotti et les Républicains opposés à l’alliance avec le RN. Nous en parlerons avec Gilles Richard, professeur émérite à l’université Rennes 2 et spécialiste de l’histoire des droites en France, il sera en visioconférence. Et avec moi en le plateau, les titulaires indiscutables du Fond de l'info, Paul Elek, chroniqueur politique au Media et l’essayiste Mathieu Slama. Et il y a des choses à dire. C’est un véritable feuilleton ce qui se passe chez les LR, digne des plus grandes telenovelas.

Entretien d'Actu :

En seconde partie nous serons avec Julie Ferrua, co-déléguée générale chez Solidaires, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale à la CGT et Karel Yon, sociologue auteur de “Le syndicalisme est politique”. Avec eux, nous parlerons pour front syndicale contre l’extrême-droite . Quelle est la place et le rôle des syndicats dans cette actualité politique. Que faire ? Avec qui ? Comment, aussi, parler aux ouvriers qui votent de plus en plus pour le RN ?