Maroc, Algérie, Sahel… : La France est-elle “finie” en Afrique ?

La France - et l’Europe - peuvent-elles vraiment renouveler leurs relations avec le Maghreb et l’Afrique, et construire les bases d’un avenir partagé ? Si l’on voit le verre à moitié plein, on voit les complémentarités : d’un côté, un continent plein de ressources naturelles stratégiques pour la mondialisation et la transition énergétique, un continent jeune aussi, dont les nouvelles générations seront forcément une force de travail convoitée par la vieille Europe et la vieille Asie dans les décennies à venir ; et de l’autre côté, des pays riches, aux marchés convoités, aux systèmes éducatifs performants et aux structures étatiques puissantes. Mais on peut aussi voir le verre à moitié vide : les rancœurs post-coloniales d’un côté et la montée des idéologies racistes et suprémacistes de l’autre. Bref, le fameux choc des civilisations. La visite d’État d’Emmanuel Macron, qui se veut historique, est en tout cas un test à cet égard : de quel côté va pencher la balance ? De ce sujet, mais également des enjeux de l’élection présidentielle à venir aux États-Unis, nous en parlons avec le politiste Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po, dans le cadre de sa chronique bimensuelle, “Le monde n’a pas de face”. Sur Le Média.