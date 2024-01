"Margaret Tatcher sous stéroïdes" : Paul Elek décrypte le "One man show" de Macron

Macron en conférence de presse ? "C'est Margaret Thatcher sous stéroïdes ?", pour sa carte blanche Paul Elek continue d'user de ses punchlines affûtées. Il faut dire qu'on lui a demandé de décrypter pour nous le One Man Show de Macron, diffusé hier soir sur les principales chaînes télés en France. Un exercice de communication (une conférence de presse devant près de 200 journalistes ) "inédit" et "XXL" comme nous le vendaient les communiquants de l'Elysée et leurs relais médiatiques. En vérité, on ne s'attendait à rien mais on est quand même déçus ! Pendant près de 2h et demi, le président de la République a décliné un argumentaire aux relents populistes, marqué par ce qu’il appelle depuis quelque temps « le réarmement civique » de la France.

Alors tout y est passé, l’école, la santé, la sécurité, l’économie… Avec notamment des approximations comme lorsque Emmanuel Macron parle des salaires et du pouvoir d’achat des personnes touchant le SMIC. Il déclare que ces cinq dernières années de son quinquennat, le SMIC a augmenté de 20%. Une déclaration formellement fausse. Le SMIC qui vient de passer en ce mois de janvier 2024 à 1766 euros brut et qui était à 1521 euros au 1er janvier 2019, a augmenté en fait de 16% sur les cinq dernières années. Et si on remonte à 2017, on est sur une augmentation d’à peine 9%. Pour appuyer son discours, Emmanuel Macron a beaucoup dragué des classes moyennes, mais aussi tapé sur les plus précaires en justifiant de leur imposer toujours plus de règles pour qu’elles bénéficient des prestations sociales.

Un véritable "cirque" médiatique où comme, le révélaient nos confrères d'Arrêt sur Image, les questions étaient connues à l'avance par les attachés de presse de l'Élysée (e notre côté, nous avons été complètement privés de cette conférence, notre accréditation a été refusée)… Mais également un one man show réactionnaire qui a fait renaître la subjectivité « pétainiste » dont parlait le philosophe Alain Badiou.