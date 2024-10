Macron à paris avec ses "bons dictateurs" africains : francophonie, le sommet de l'hypocrisie

Ce vendredi 4 octobre, Emmanuel Macron a ouvert le 19ème sommet international de la Francophonie, en compagnie de ses homologues chefs d’État. La veille, le chef de l’État français, fidèle à son narratif sur la “startup nation”, avait inauguré le salon Francotech à Station F, l’incubateur géant de jeunes pousses de Paris. Parmi les faits que l’on retiendra de ce sommet, il y a la présence remarquée de la Guinée de Mamadi Doumbouya et du Gabon de Brice Oligui Nguema, qui lui a fait le déplacement. Et la non-invitation des pays de l’Alliance des États du Sahel : Mali, Burkina Faso et Niger. Faut-il se dire que décidément en 2024, vu de Paris, il y a des bons et des mauvais putschistes dans l’ancien pré carré ? On peut noter que la Guinée de Doumbouya est loin d’être exemplaire en matière de libertés publiques avec la disparition d’activistes comme Foninké Mengué et la censure de nombreux médias privés… Peut-on dire que l’ère de la règle de la mise au ban des régimes putschistes est terminée, alors que les relations internationales se durcissent et que l’Afrique est d’ores et déjà le théâtre d’une guerre froide qui ne dit pas son nom ?