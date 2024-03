Le centenaire de la mort de Lénine a donné lieu à une intéressante production éditoriale de la part de maisons indépendantes. Julien Théry reçoit Marina Garrisi, qui a publié "Découvrir Lénine", une anthologie de textes, aux Editions sociales, et Jean-Jacques Lecercle, auteur de "Lénine et l'arme du langage", aux Editions La Fabrique. La pensée de Lénine, expliquent les deux invités, est toujours tournée vers l'action. Sa pratique du langage a beaucoup à nous apprendre pour le présent des luttes sociales et écologistes.

C'était, le 21 janvier 2024, le centenaire de la mort de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine. Les média dominant n'ont évidemment pas beaucoup insisté sur cet anniversaire, puisque la figure du grand leader de la première révolution socialiste victorieuse est aujourd'hui un repoussoir : Lénine, pourtant mort début 1924 et retiré du fait de sa maladie dès 1922, serait responsable par anticipation des crimes du stalinisme à partir de la fin des années 20 et surtout des années 30. Un peu comme Robespierre, Lénine ne peut être présenté que comme un monstre, pour mieux conjurer tout projet politique de transformation systémique, fatalement cause à terme de crimes de masse...



Ce centenaire a cependant donné lieu à une intéressante production éditoriale de la part de maisons indépendantes. Dans ce nouvel épisode de OSAP, "On s'autorise à penser", Julien Théry reçoit Marina Garrisi, qui a publié "Découvrir Lénine", une anthologie de textes, aux Editions sociales, et Jean-Jacques Lecercle, auteur de "Lénine et l'arme du langage", aux Editions La Fabrique. La pensée de Lénine, expliquent les deux invités, est toujours tournée vers l'action, tout en restant guidée par des principes théoriques bien précis, ceux du matérialisme historique de Marx et Engels. Les écrits très abondants de Lénine ont toujours une dimension stratégique prépondérante. Et cette stratégie passe toujours par le vrai : il faut dire la vérité aux masses. Lénine, en somme, était le contraire d'un manipulateur ou d'un démagogue. Sa pensée et sa pratique du langage ont beaucoup à nous enseigner pour le présent des luttes sociales et écologistes.



Au centre : Lénine à Moscou le 5 mai 1920