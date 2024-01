Israël, Palestine et risque de génocide : le sens de la décision historique de la CIJ

Nous sommes le vendredi 26 janvier. Aujourd’hui, la Cour internationale de justice a rendu une décision historique, en ordonnant à l’État d’Israël d’empêcher tout éventuel acte de génocide à Gaza. Et d’empêcher également toute incitation possible au “génocide”. “Génocide” : le mot est lancé. Désormais, on ne peut plus considérer comme insensé les mises en garde contre un génocide à Gaza ; et on ne peut plus balayer du revers de la main les accusations de génocide. Pour décrypter et analyser ce qui s’est passé, nous avons décidé d’organiser cette édition spéciale.

Nous serons avec Meriem Laribi, journaliste indépendante, qui travaille notamment pour Le Monde Diplomatique et Orient XXI. Et en visioconférence, avec Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, défenseur des droits de l’Homme, à l’origine avec d’autres d’une plainte à la Cour pénale internationale contre Israël pour “génocide”.