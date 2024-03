Europe, BRICS, Sud Global : la France est-elle isolée dans le monde ?

L’Occident est-il seul au monde ? Haï de tous ? Qui est ce “Sud global” dont il est désormais tout le temps question à la faveur des grandes crises internationales, notamment en Ukraine et en Palestine ? Et comment doit se positionner la France, ancienne puissance coloniale, et de ce fait membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU au même titre que les États-Unis, la Chine, la Russie et la Grande Bretagne ? Avec Julien Théry, historien maison du Média, et Max-Erwann Gastineau, chroniqueur, notamment pour Le FigaroVox et auteur de “L’Ère de l’affirmation - répondre au défi de la désoccidentalisation”, paru aux Éditions du Cerf, nous évoquerons ce sujet mais également d’un sujet qui n’est pas très éloigné : la perspective d’une Europe de la Défense.

Le concept de “Sud global”. Un Sud global qui s’opposerait à un Occident trop longtemps conquérant, et aujourd’hui moins hégémonique politiquement, économiquement, démographiquement. Un Sud global solidaire qui refuse de lâcher Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine et qui dénonce l’hypocrisie de l’Occident sur la Palestine. C’est ce Sud global qui s’est opposé d’ailleurs à la résolution américaine sur le cessez-le-feu, qu’elle jugeait trop favorable à Israël, et qui a imposé une autre résolution portée par l’Algérie et soutenue par la Chine et la Russie. Les Etats-Unis ont renoncé à utiliser leur droit de veto et se sont abstenus. Signe des temps ?

Le Sud global serait une sorte de syndicat de dirigeants autoritaires, en dehors de pays comme le Brésil et l’Afrique du Sud, alors que l’Occident représenterait les démocraties… On entend beaucoup cet argument ? Est-il valable ? Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que “le reste du monde” déteste l’Occident et ses valeurs, et qu’il faut les réaffirmer au risque de s’isoler ? La France a-t-elle une carte à jouer dans ce contexte ? A la fois puissance coloniale et historiquement voix alternative au Moyen Orient ?