Du macronisme supplément racisme ? La vérité sur le programme de Bardella

Aujourd’hui dans l’Instant Eco, on s’attaque au Rassemblement National. Le parti d’extrême droite bâtit sa stratégie sur la défense des français, des classes moyennes et pauvres, contre le macronisme et surtout sur les ennemis qui causeraient tous les problèmes : l’étranger et l’islam. Et si on vous disait que leur programme était finalement tourné vers les riches, que c’était du macronisme remixé, avec quand même un supplément xénophobie et danger pour les libertés et droits fondamentaux ?

On reçoit pour en parler Dany Lang, économiste, membre des Economistes Atterrés, qui a travaillé sur le programme du parti de Marine Le Pen pour les élections législatives. Le RN, en tête aux européennes (derrière l’abstention), en coude à coude dans les sondages pour les législatives de dimanche, a un électorat aisé mais aussi un électorat classes moyennes - classes populaires des communes, campagnes ou zone péri urbaines. Le vote ouvrier est partagé entre l’abstention et le vote RN. Dany Lang explique que ‘le programme du parti de Marine Le Pen relève d’un conservatisme économique quasi archétypal”. “Le cœur de son électorat populaire sera une des victimes de son programme”, dépeint l’économiste.

Le programme économique du parti d’extrême droite est très peu chiffré, et sa figure de proue, Jordan Bardella, peine à expliciter les financements des mesures. En s’appuyant sur le programme de 2022, les économistes Elvire Guillaud et Raul Sampognaro ont calculé les conséquences du programme du RN sur le niveau de vie des Français, lit-on dans Alternatives Economique. Le résultat : Un enrichissement des 10 % les plus riches au détriment des 30 % les plus pauvres. C’est ce que décrypte aussi Dany Lang : le RN propose notamment pas mal de cadeaux fiscaux aux entreprises. Il n’y a pas ou peu de vraies mesures significatives pour le pouvoir d’achat des plus pauvres ou des classes moyennes. “Non chiffré, fluctuant de jour en jour, combinant néo-libéralisme et racisme d’Etat assumé, le programme du RN doit être combattu, pour des raisons morales, mais aussi économiques et sociales”, conclut l’économiste.

Lisa Lap et son invité décryptent tout cela, c’est l’Instant Eco !