Privatisation de la SNCF : ce que le Figaro, Macron et l’UE ne vous disent pas

La concurrence arrive à toute vitesse face à la SNCF : on nous promet la révolution et le toujours moins cher, mais fonce-t-on en plein dans une catastrophe industrielle ?

Cette semaine Velvet, une filiale privée, a dévoilé son TGV pour desservir l’Ouest de la France : Paris-Bordeaux, Nantes, Angers, Rennes… Velvet dit venir enrichir une offre car les voyageurs “peinent à trouver des places”, et a commandé des trains à Alstom. Quelques jours avant, on apprend que Paris-Marseille n’est plus le monopole de la SNCF ! Ce mois de juin est marqué par l’ouverture à la concurrence de l’axe. La compagnie italienne Trenitalia propose donc aussi ses trajets. 27 euros un Paris-Marseille pour l’inauguration, c’est un record comparé aux prix SNCF. Dans le Figaro, on dépeint des voyageurs conquis et un service au top.

Tout cela marque surtout des nouvelles étapes dans l’ouverture à la concurrence. Dans les reportages, on présente la concurrence comme une opportunité pour baisser les prix et améliorer la qualité du service pour attirer les clients et être le plus attractif. Thomas Porcher est clair : ceci ne va qu’affaiblir la SNCF (qui devrait être un vrai service public) et nourrir le privé. Les consommateurs en ressortiront perdants, analyse l’économiste.

La loi pour “simplifier l’agriculture française”, dite loi Duplomb, a été validée au Sénat avant un ultime vote à l’Assemblée Nationale ce mardi 8 juillet. Réintroduction dérogatoire d’un pesticide interdit en France, relèvement des seuils d’autorisation environnementale pour les bâtiments d’élevage, facilitation des constructions relatives au stockage de l’eau… Ces mesures de « simplification » sont portées surtout par la FNSEA et la Coordination rurale. Au grand dam de la confédération paysanne et de la gauche et des écologistes qui fustigent une loi qui va à contre sens des enjeux agricoles et paysans.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !