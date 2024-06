Dissolution : Macron, Ciotti, Glucksmann... ça tangue de partout !

Nous sommes mardi 11 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.

Au sommaire aujourd’hui :

Flash info : l'actu du jour par Cyril Lemba

- L’humoriste Guillaume Meurice a été licencié « pour faute grave » par Radio France

- Un jeune homme de 19 ans tué par la police après un refus d'obtempérer.

- l'ONU adopte une résolution américaine appelant à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

Ne nous Nous Engueulons Pas :

Avec Julien Théry, historien et chroniqueur chez Le Média, Max-Erwann Gastineau, politologue et essayiste et pour finir, Nils Wilcke, journaliste et fin observateur de la vie politique française, nous reviendrons avec eux sur le séisme politique provoqué par le président lui-même. Après avoir dissous l’Assemblée nationale dimanche dernier, l’heure est aux tractations et jeux d’alliance. Le chiffre du jour, c’est 34%. Soit le pourcentage des voix que récolterait le RN si les élections législatives avaient eu lieu aujourd’hui selon un sond age Toluna Harris interactive pour RTL, M6 et Challenge. Ce qui leur accorderait une majorité relative à l’Assemblée nationale… C’est dans ce contexte qu’Éric Ciotti, président des Républicains, a annoncé vouloir s’allier avec le Rassemblement national. Quelque temps après la volonté d’une union de Marion Maréchal avec le parti de sa tante, Marine Le Pen. Finalement le RN ne s’alliera pas avec Reconquête.

Et dans ce feuilleton politique: les écologistes, les socialistes, les Insoumis et les communistes ont très vite réagi. Allons- nous assister à une union de la gauche? Glucksmann se pliera-t-il aux exigences des gauches? Fraichement élu au Parlement européen, l’homme politique a annoncé vouloir poser des conditions pour une union de la gauche. C’est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron a annoncé reporté à mercredi, soit demain, sa conférence de presse. Histoire de se donner un peu de temps peut-être? Mais qui donne le sentiment d’improvisation du côté de l’Elysée.