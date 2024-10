Budget : Barnier pense déjà au coup de force - Palestine : Yahya Sinwar assassiné, la fin du Hamas ?

Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Au programme de votre Toujours Debout, présenté par Nadiya Lazzouni :

Comme tous les jours, nous ouvrons l'émission avec un flash actu préparé par l'ensemble de la rédaction.

Juste avant de débuter notre entretien d’actualité, on retrouve Lisa Lap et Andreï Manivit en direct de l’Assemblée nationale. L'Assemblée nationale examine en séance publique le volet "recettes" du projet de loi de finances 2025.

En première partie d'émission, L'Entretien d'Actu : Nous parlerons de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, et de ses conséquence sur le conflit au Proche-Orient. Avec Jean de Gliniasty, diplomate & directeur de recherche à l’Institut de relations internationales & stratégiques (IRIS), François Chauvancy, Rédacteur en chef de la revue Défense & consultant en géopolitique, Aude Signoles, Maître de conférences en sciences politiques.

En seconde partie, le Fond de l'Info : une discussion entre Nasteho Aden, militante antiraciste et élue municipale, et Alma Dufour, députée LFI/NFP. Ensemble, on évoquera trois sujets d’actualité : la vente à un groupe américain de la filiale de Sanofi qui fabrique le Doliprane, mais aussi les débats et les combats autour du budget. Et au sujet du budget justement, on évoquera le sort peu envieux qui sera fait aux collectivités territoriales et aux quartiers populaires. On parlera aussi du dilemme qui se pose à la gauche parlementaire : faut-il voter avec le RN pour l’abrogation de la réforme des retraites façon Macron-Borne ?