Assemblée : la macronie plus divisée que jamais, le NFP se met enfin d'accord !

C’est l’été au Média et comme l’actu ne s'arrête pas, et bien, nous non plus. Ainsi le flash info continue, tout l’été pour vous donner quasi quotidiennement votre dose d’info et de combat. Les tractations pour le futur premier ministre issu du Nouveau Front Populaire sont en stand bye. Maintenant, cap sur la présidence de l’Assemblée, dont l’élection doit se jouer jeudi.

Le NFP paraissait plus que jamais divisé entre la France insoumise et le Parti Socialiste. Sur Laurence Tubiana déjà, on en parlait hier, mais aussi sur les candidats au perchoir. Chaque composante du NFP propose son nom. Finalement, un accord a été trouvé et c'est le nom du communiste André Chassaigne qui est sorti !

Du côté des macronistes on fait cap à droite avec Gérald Darmanin pour diriger l’opération séduction auprès des Républicains. Une course contre la montre engage le NFP et les macronistes.

Dans les autres infos du jour on parlera de ce militant néo-nazi arrêté puis placé en garde à vue par la police antiterroriste. Il prévoyait entre autres des actions violentes en vue des prochains JO.

A l’international, nous irons du côté de l’Argentine ou Javier Milei détruit petit à petit et minutieusement l’Etat social et les droits des femmes.