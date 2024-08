Assassinat du chef du Hamas ; Israël bombarde le Liban : chaos au Proche-Orient

C’est l’été au Média mais l’info ne s’arrête pas. Au menu de ce flash info estival, on a :

Israël qui poursuit ses opérations guerrières au Proche-Orient. Dans la soirée du mardi 30 juillet, l’armée israélienne a frappé la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Dans la foulée était annoncé le décès d’un des plus hauts responsables du Hezbollah, Fouad Chokr. Dans la matinée du mercredi 31 juillet, le Hamas annonçait que son chef politique, Ismaïl Haniyeh, était tué à Téhéran dans un raid que le Hamas attribue à Israël. Si l’État hébreux ne revendique pas l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, les craintes d’une régionalisation du conflit se font de plus en plus fortes.

En France, dans l’actu politique, Emmanuel Macron avance ses pions pour essayer de trouver quelqu’un qui l’arrangerait bien à Matignon. Un “pacte d’actions” aurait même été élaboré par le Président de la République et Gabriel Attal entre autres et remis aux députés macronistes. Ce pacte comprendrait une réforme de l’assurance chômage et l’idée d’un référendum annuel sur les institutions…

On vous donne aussi des nouvelles concernant les révélations du média en ligne “La Lettre” sur sur le gardien secret, et surtout néo-nazi, de Vincent Bolloré. Un certain Marc de Cacqueray-Valménier, ancien chef de fil du GUD, actuellement mis en cause dans deux procès pour violences lors des meeting de Zemmour en 2021 et après la demi-finale France-Maroc, lors de la Coupe du Monde 2022. Il serait en charge de la sécurité sur l’île de Loc’h, propriété privée de Bolloré.

Enfin, on reviendra sur les émeutes racistes qui ont eu lieu à Southport, en Angleterre, à la suite d'une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois jeunes filles.