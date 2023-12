Trop d'impôts ? Thomas Porcher explique une injustice fiscale

« La France, championne du monde des impôts » c’est le titre du Point la semaine dernière. Tout part des « statistiques des recettes publiques » publié par l’OCDE en ce mois de décembre. On apprend que la France s’est hissée en 1ere sur les taux de prélèvements obligatoires par rapport au PIB : 46,1% en 2022, contre 45,2% en 2021. Ce thème des impôts revient souvent dans le débat en France. On a cette réputation d’être un pays qui assomme sa population avec ses impôts, contre la réussite et la richesse… Emmanuel Macron et l’exécutif misent depuis le premier quinquennat sur la baisse des impôts pour relancer l’économie et attirer l’investissement. Il y a vraiment tout un narratif néo libéral autour des “impôts”. Thomas Porcher démonte ces idées.

Lisa Lap et Thomas Porcher expliquent aussi l’injustice fiscale qui nourrit un sentiment anti impôts.

Ça y est, la COP 28 c’est fini. On vous en avait parlé avant qu’elle commence. Faisons maintenant le bilan.

A son dernier jour, mercredi dernier, les presque 200 pays, du monde entier, ont trouvé un accord, un texte final, appelant à une “transition vers l'abandon des énergies fossiles”. "Nous mentionnons les énergies fossiles dans l'accord final pour la première fois" a félicité le président émirati de la COP, qui a salué une "réussite historique". Il a fallu de nombreux débats et des discussions très intenses pour en arriver là. Beaucoup ont donc commencé à parler d’accord “historique”. C’est en effet la première fois qu’il y a mention gaz et du pétrole dans un accord final de la COP. Mais attention, on ne parle de “sortie” mais bien de “transition”.

Le texte invite aussi à "supprimer progressivement, dès que possible, les subventions inefficaces aux combustibles fossiles". Il y a quand même beaucoup de dérogations, pour pouvoir continuer à utiliser des énergies fossiles telles que le gaz par exemple. Reporterre rapporte aussi que le texte contient plusieurs appels liés à l'énergie, dont certains figuraient parmi les objectifs de cette COP : tripler les capacités d'énergies renouvelables, doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 ou encore accélérer les technologies "zéro carbone" et "bas carbone", dont le nucléaire et l'hydrogène bas carbone. Qu’en retenir ? Thomas Porcher dénonce l’hypocrisie des pays riches.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout ça, c’est l’Instant Porcher !