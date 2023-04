Travail, ordre, progrès : la macronie tient sa nouvelle devise

Nous sommes mercredi 19 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Lisa Lap.

▶ Fond de l'info : Lisa Lap

Travail, ordre, progrès. Un triptyque, une devise, bref. C’est officiellement la feuille de route des “100 jours pour accélérer sur tous les chantiers prioritaires pour notre pays” annoncée par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement ce matin.

▶ Entretien d'Actu : Benoit Feuillu

Le 28 mars Gérald Darmanin annonçait une dissolution à la mi-avril. Nous nous étions préparés le 13 avril, durant le Conseil des Ministres : rien. Puis celui d’aujourd’hui : rien non plus. Et la saison 5 des mobilisations soulèvements de la terre commence dès ce week-end. On revient sur tout cela avec Benoît Feuillu, porte-parole des Soulèvements de la Terre.

▶ Entretien d'Actu : Irving Magi, Alain Gresh

Les tensions continuent de grimper au Proche-Orient. En Israël, ce qu’on appelle déjà le “gouvernement le plus à droite de l’histoire” continue sa fuite en avant fascisante. Le feu aux poudres à été mis par un projet de réforme de la justice entrepris le gouvernement Netanyahu issu de la coalition de la droite avec l’extrême-droite et les ultra-orthodoxe. Qualifiée de “coup d’Etat judiciaire” par les opposant à la réforme, celle-ci prévoit de réduire drastiquement les pouvoirs de la Cour Suprême. Cette toutefois eu la qualitié de mettre des centaines de milliers d’Israëliens dans les rues depuis mi-janvier. Samedi encore, ils ont battu le pavé pour demander le retrait pur et simple de ce projet. Le mois dernier, ils étaient aux alentours de 700 000 dans les rues de tout le pays pour demander la même chose. (08_MANIF_ISRAEL) Parallèlement, la violence monte et s’exacerbe à l’égard de la communauté palestinienne et la Bande de Gaza. Comme l’illustre l’assaut terriblement violent de la Mosquée Al-Aqsa, située sur l’esplanade des mosquées à Jérusalem, et 3ème lieu saint le plus important de l’Islam, et ce, en plein ramadan. (09_OFF_AL_AQSA)

Pour revenir sur ces différents points, notre journaliste Irving MAgi reçoit Alain Gresh, journaliste, fondateur et directeur du média Orient XXI. Il est notamment l’auteur de Israël-Palestine : vérités sur un conflit.