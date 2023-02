Retraites : le document confidentiel qui peut tout changer (Jérôme Guedj)

Réforme des retraites : le court temps de débat à l’Assemblée s’est achevé vendredi. La discussion va déménager au Sénat. Et en parallèle, l’intersyndicale appelle à mettre la France à l’arrêt à partir du 7 mars, c’est historique. Le climat est plus que tendu, que ce soit au Parlement ou dans la rue.

En effet cela fait plus d’un mois que la réforme a été présentée par le gouvernement. Et depuis celui-ci ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis, entre la nécessité de la réforme, la question des femmes, la pénibilité, ou encore ces fameux 1200 euros brut minimum par mois qui était l’argument “social” de la majorité. Et qui depuis a été démonté.

Désormais, nouvelle feuille de conduite pour la Macronie. On ne parle plus des 1200 euros bruts mais de “revalorisation”. Et même les nouveaux chiffres sur le nombre de bénéficiaires de la revalorisation promise ont été re-démontés, notamment par Jérôme Guedj, député du parti socialiste, vice-président de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale à l’Assemblée, (MECSS), qui est allé les vérifier à la source, c’est-à-dire au siège de la Sécurité sociale. Le député a manifestement pu consulter l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le texte réformant les retraites. Ce qui pourrait ouvrir la voie à une remise en cause du projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Jérôme Guedj est notre invité ce soir.