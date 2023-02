Radicalité ou compromis : quelle stratégie pour battre Macron ?

La bataille des retraites est loin d’être gagnée pour la Macronie. La guerre se déroule d’ailleurs sur deux fronts, le front de la rue et le front parlementaire.

Après le gros revers qu’a subi le gouvernement et sa majorité relative, avant-hier, avec le rejet de l’article 2, la Macronie n’est pas aussi sereine qu'elle souhaiterait nous le faire croire. Le gouvernement est pris en étau, entre une rue qui se mobilise bien au-delà des espérances et des oppositions à l’assemblée nationale qui sont bien décidées à ne pas se laisser faire. Dans l’hémicycle où la réforme des retraites est débattue en ce moment, l’ambiance est électrique. Les députés s’affrontent à coup de milliers d’amendements, d’envolées lyriques et de petites phrases incendiaires. Avec des stratégies radicalement différentes d’un groupe à l’autre. Dépôt massif d’amendements pour la NUPES et notamment la LFI, motion de censure pour le RN, atermoiements pour les LR et enfin du côté de la majorité, on dégaine l’article 47-1 de la constitution qui va mettre fin aux débats ce soir.

Emmanuel Macron se sortira-t-il de cette tenaille ? Nous décryptons ce jeu d’échec parlementaire avec deux fins connaisseurs de la scène politique, Paul Elek, ancien collaborateur parlementaire et doctorant en sociologie et Mathieu Slama, essayiste, auteur de « Adieu la liberté » et enseignant au CELSA.