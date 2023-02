Prix du carburant : Macron et Total se moquent des français

Nouvel épisode de “Macron demande”. Mardi dernier le Président de la République s’est rendu au marché national de Rungis pour expliquer aux travailleurs entre ports de charges lourdes et travail dans le froid qu’ils devront le faire un peu plus longtemps. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a demandé aux grands groupes pétroliers comme TotalEnergies un nouveau « geste » sur le prix du diesel, en appelant à leur « esprit de responsabilité ».

Patrick Pouyanné, PDG de Total, a répondu à l’appel. À partir de ce mercredi 1er mars, et dès le week-end dernier dans ses stations d'autoroute, le litre de super ou de diesel ne dépassera pas 1,99 euros chez TotalEnergies. Cette annonce intervient après une actualité dont on avait parlé dans l’Instant Porcher il y a 2 semaines : le géant pétrolier avait annoncé avoir réalisé 19,5 milliards d’euros de profits en 2022, après déjà 17 milliards l’année d’avant. Et oui, l’inflation et la guerre en Ukraine ont été très bénéfiques pour certains. Un geste si généreux quand on sait que Total ne se gêne pas pour se gaver d’argent public et ne pas payer d’impôt en France comme en 2019, 2020 et 2021. L’année dernière, les ristournes de Total à la pompe lui avaient coûté autour de 600 millions d’euros. Généreux aussi quand on sait les scandales environnementaux et humains autour de Total : comme ses projets d’exploitation de champs gaziers en Afrique du Sud qui sont des bombes écologiques pour les pêcheurs locaux et l’état de l’Océan ; ou encore cette construction du plus long oléoduc chauffé du monde en Ouganda, au milieu de réserves naturelles exceptionnelles ; en Tanzanie aussi. D’ailleurs à ce sujet, BNP Paribas est visée par le premier contentieux climatique au monde contre une banque. Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France demandent à BNP de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d’énergies fossiles et d’adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz. BNP Paribas qui est aussi le 1er financeur des géants mondiaux du pétrole et du gaz : TotalEnergies qu’on retrouve mais aussi Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, ENI, Repsol, Equinor. Les pétroliers nous amènent-ils droit dans le mur ? Que penser de la demande d'Emmanuel Macron ? On va analyser tout cela avec Thomas.

L’Europe a-t-elle pris un tournant protectionniste ? En réponse à l’inflation reduction act aux Etats-Unis, plan qui consiste à soutenir financièrement les entreprises étusaniennes dans la transition écologique (version américaine) ; l’Union Européenne a mis en place son “pacte vert”, en soutien à l’industrie européenne. “C’en est fini du libre cours à une concurrence déloyale qui s’affranchirait des exigences du développement durable. L’UE renforce radicalement sa stratégie industrielle et ses instruments de défense commerciale.” affirme Laurence Boone, Secrétaire d’État chargée de l’Europe, dans une tribune sur Libération. Un en même temps macronien : “concilier la souveraineté industrielle, technologique et l’ouverture à la mondialisation que le président de la République porte depuis le premier jour de son premier quinquennat”. Une tribune à laquelle a répondu Manon Aubry, Eurodéputée La France insoumise et co-présidente du groupe de la Gauche au Parlement européen, a répondu. “Le protectionnisme libre-échangiste : il fallait oser.” déclare l’élue, avant de poursuivre : “Faire du libre-échange l’un des volets principaux d’un plan pour l’autonomie et la neutralité carbone, c’est un numéro d’équilibriste dont seuls les édiles de l’exécutif bruxellois ont le secret.”

Avec le covid et la crise en Ukraine, les mots souveraineté, autonomie et protectionnisme sont revenus dans le débat public est-ce qu’il y a, ou va-t-il y avoir un changement dans les faits ? Libre-échange et climat sont-ils compatibles ? On décrypte tout cela, c'est l'Instant Porcher.