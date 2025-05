SMS avec le PDG de Pfizer : les lourds secrets que l'UE et Von Der Leyen veulent cacher

C’est une info qui est presque passée inaperçue, dans le brouhaha incessant de l’actualité. La semaine dernière, la Commission européenne a été condamnée dans l’affaire des SMS échangés entre le patron du producteur de vaccin anti-Covid Pfizer et Ursula von der Leyen. C’est à la suite d’une plainte de la journaliste du New York Times Mativa Stevis que le Tribunal de l’Union européenne a donc estimé que la Commission n’avait pas le droit de refuser l’accès au contenu de ces échanges menés en pleine pandémie du Covid et qui fleurent bon le conflit d’intérêts et l’empreinte des lobbys pharmaceutiques jusqu’au sommet de l’instance. Les révélations du journal américain avaient dévoilé de surcroît que ces échanges s’étaient fait dans le cadre des négociations d'un important contrat d'achat de vaccins produits par Pfizer. Alors est-ce l’affaire qui va faire tomber la puissante Ursula Von Der Leyen ? Malgré ce scandale entourant Pfizer et l'UE, l’activité de lobbying est toujours aussi intense à Bruxelles… La semaine prochaine d’ailleurs, Ursula Von Der Leyen doit recevoir le “prix Charlemagne de la fondation “Karlspreis”... Une fondation qui n’est pas déclaré dans le registre des lobbies. Mais qui agit pourtant bien comme un lobby. Selon les derniers chiffres rendus publics par les ONG Corporate Europe Observatory et LobbyFacts., 162 entreprises et représentants d'intérêts ont dépensé plus de 343 millions d'euros entre février 2023 et 2024 pour tenter de peser sur la prise de décision dans l'Union européenne. On en parle avec un spécialiste des arcanes de la Commission européenne, l'ancien lobbyiste belge Frédéric Baldan est l'invité de "Au coeur de l'actu". Il a été le premier à attaquer Ursula Von Der Leyen en justice dans l’affaire dite du SMSGate.