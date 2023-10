Polémique sur le Hamas, plainte de Darmanin : Danièle Obono dit ses vérités

Le monde retiendra la date du 7 octobre 2023 comme le jour où la branche armée du Hamas a mené l’attaque la plus meurtrière contre Israël faisant 1300 morts, civils et militaires, et plus de 3 842 blessés. Le 7 octobre est également le jour où l’Etat d'Israël a basculé dans une vengeance aveugle. Au 18 octobre, on dénombre 3200 civils tués dont 1030 enfants et 12 500 blessés en Palestine et 400 000 déplacement forcés. Il ne s’agit plus d’une guerre qui oppose Israël au Hamas mais d’une épuration ethnique massive contre les Palestiniens a alerté Francesca Albanese, experte des droits humains des Nations Unies. Et que fait la France d’Emmanuel Macron ? Aucun appel au cessez-le-feu ! Elle réitère sa solidarité à Israël et plaide pour son droit à se défendre, elle n’interdit les manifestations en soutien au peuple palestinien et règle ses comptes avec la France Insoumise. Alors que les corps étaient encore chauds, la classe politique française s'enlisait dans une polémique autour du communiqué de la FI jugé choquant et pas à la hauteur du moment politique. On se souvient qu’Elisabeth Borne est allée jusqu’à dénoncer la position “complaisante” et “ambiguë” de la France Insoumise tandis que des cadres du PS envisageaient leur départ de la NUPES reprochant, ensemble, au mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir souligner le caractère terroriste de l’organisation du hamas. De cette bataille sémantique, on retiendra le dernier coup asséné à Danièle Obono par Gérald Darmanin qui a annoncé vouloir déposer plainte contre la députée LFI pour apologie du terrorisme après les propos qu’elle a tenu sur Sud Radio. “Assez de manipulations ” a réagi Danièle Obono à travers un long message sur X, visant a clarifié son propos et éteindre la polémique. La France Insoumise est également venue au secours de la députée tandis que des voix dissonantes au sein du mouvement se sont fait entendre. Parmi lesquelles, Raquel Garrido, Alexis Corbiere ou encore François Ruffin pour qui le Hamas n’est pas un mouvement de résistance mais une organisation terroriste.

Danièle Obono est avec nous aujourd’hui. C’est sa première intervention après le bad buzz, si on peut le dire ainsi. Nous l’avons invité pour nous informer des derniers développements de ce qui est présenté comme une affaire judiciaire, pour préciser sa pensée, revenir sur un “piège médiatique” qui était peut-être prévisible et sur les divisions au sein de la gauche et de la France insoumise autour d’un sujet pour le moins explosif.