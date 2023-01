Médias des milliardaires, sondages manipulés : la bataille de l'opinion est lancée

Dans cette “Carte blanche”, Théophile Kouamouo aborde, sur le plateau de “Toujours debout”, la réforme des retraites que nous promet Emmanuel Macron. Il part d’un exemple : celui d’un sondage Harris Interactive réalisé pour le compte de RTL. Un sondage très intéressant, mais présenté de manière particulièrement malhonnête, ou disons peu exhaustive, par les médias mainstream.

Je prends l’exemple du titre du Figaro : “Moins d’un Français sur deux favorable à la réforme du système de retraites, selon un sondage”. Quand on entendsmoins d’un Français sur deux, on pense naturellement à un peu moins de 50%. Sur le site info de TF1, on peut lire que 54% des Français n’en veulent pas, de la réforme des retraites. Ce qui voudrait dire que 46% est d’accord avec.

Il faut entrer dans les détails des études pour se rendre de l’ampleur de l’impopularité de cette réforme en gestation. On se rend compte que les “anti-réforme” convaincus sont plus de deux fois plus nombreux que les “pro-réforme” convaincus, qui ne représentent que 12% du panel.

Ce qui est le plus important, le plus déterminant, c’est que quand on déroule les mesures qui devraient entrer en oeuvre dans le cadre de cette réforme des retraites, on se rend compte que le soutien au principe de la réforme en question s’effondre progressivement. 58% des sondés sont hostiles à l’allongement du nombre de trimestres cotisés pour profiter d’une retraite à taux plein. 61% sont hostiles au décalage de l’âge de départ à la retraite à taux plein. 63% sont hostiles à l’augmentation de la part des cotisations des actifs. Et 88% sont hostiles à la réduction du montant des pensions touchées par les retraités. Or d’une manière ou d’une autre, la réforme des retraites voulue par Macron mènera à une baisse des pensions de retraite.

Un autre sondage, commandé par le média indépendant Politis à l’IFOP, clarifie encore plus les rapports de force dans l’opinion : 68% des sondés veulent un retour à la retraite à 60 ans. La messe est dite, en dépit des ruses et des biais médiatiques.